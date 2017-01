Continuar a ler

Apesar da boa reação da sua equipa, os flavienses não conseguiram evitar o empate do Rio Ave o que, segundo Ricardo Soares, acaba por ser um resultado justo pelo que as duas equipas produziram dentro de campo."Mas, depois, uma reação do Rio Ave, como excelente equipa que é, acabou por, de bola parada, resultar no 2-2. As duas equipas jogaram muito bem, sempre na procura do golo, e o empate ajusta-se ao que aconteceu", acrescentou. "É um ponto ganho, até porque o Chaves nunca ganhou nos Arcos, o que prova a dificuldade de jogar aqui".Sobre Fábio Santos, que saiu lesionado, o treinador não quis alongar-se em comentários: "Em relação ao Fábio Santos, está a ser avaliado e é prematuro falar da lesão. Sobre as outras ausências temos de fazer da dificuldade uma oportunidade para vencer e crescer.