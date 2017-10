Continuar a ler

Apesar de uma primeira parte 'morna' e apática de ambos os lados, o Rio Ave foi controlando a posse de bola e o ritmo de jogo sem grandes problemas, tendo conseguido chegar à vantagem naquela que foi a primeira ocasião de perigo do jogo.Aos 17 minutos, uma jogada de combinação entre Rúben Ribeiro e Karamanos abriu o marcador, com o extremo a servir o avançado grego para fazer o primeiro golo, num remate rasteiro diante do guarda-redes.Tal era o calor que se fazia sentir em São João da Madeira que Lionn teve de ir ao banco por se sentir indisposto e o ar quente parecia afetar também a qualidade de jogo de ambas as partes, que jogavam a um ritmo baixo, apesar do domínio vila-condense.Ainda assim, aos 34 minutos, Barreto poderia ter aumentado a vantagem, mas, frente ao guarda-redes Ivo, atirou por cima da trave.A abrir o segundo tempo, Francisco Geraldes recebeu uma bola perdida dentro da grande área, rodopiou e rematou, apanhando o guarda-redes em contrapé, para apontar o segundo golo.O primeiro lance de perigo da Sanjoanense, do Campeonato de Portugal, surgiu aos 79 minutos, num livre lateral apontado por Prazeres, que saiu muito perto da baliza de Cássio, e no minuto seguinte, Teles surgiu isolado, mas atirou muito torto.Dois minutos depois, Barreto ganhou um ressalto, ultrapassou dois adversários e, à saída de Ivo, serviu Nuno Santos, que só teve de encostar, acabando, em definitivo, com as dúvidas quanto ao vencedor da eliminatória.Já ao cair do pano, Yazalde, servido por Nuno Santos, bateu Ivo pela quarta vez, fixando o resultado final.Jogo no Estádio Conde Dias Garcia, em São João da Madeira.: 0-4.: 0-1.0-1, Karamanos, 17 minutos.0-2, Francisco Geraldes, 47.0-3, Barreto, 81.0-4, Yazalde, 90+3.Ivo, Marcus, Igor, Almeida, Pedro Tavares, Castro (Teles, 67'), Esteves (Prazeres, 58'), Murilo, Edi, Edema (Andrade, 45') e Miccoli.(Suplentes: Cristiano, Ken, Prazeres, Teles, Julio, Leo e Andrade).Treinador: Fernando Pereira.Cássio, Lionn, Marcelo, Marcão (Nélson Monte, 74'), Yuri Ribeiro, Pelé, Tarantini, Francisco Geraldes, Óscar Barreto, Rúben Ribeiro (Nuno Santos, 62') e Karamanos (Yazalde, 67').(Suplentes: Rui Vieira, Nélson Monte, Bruno Teles, João Novais, Nuno Santos, Leandrinho e Yazalde.)Treinador: Miguel Cardoso.: Vasco Santos (Porto).Cartão amarelo para Marcão (27), Marcelo (42) e Igor (89).