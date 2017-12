Continuar a ler

O comunicado do Rio Ave na íntegra:



"Confrontados com a notícia da Sic, somos a manifestar o nosso espanto e indignação.



Como foi do conhecimento publico, o jogo Feirense x Rio Ave referente a época passada foi alvo de um número anormal de apostas, ao qual somos completamente alheios.



Subsequentemente foi aberto um processo que corre os seus termos na Policia Judiciaria, no qual todos os elementos notificados pertencentes aos quadros do Rio Ave prestaram toda a colaboração solicitada há seis meses atrás.



Como em qualquer processo desta natureza e despoletado pela anormalidade das apostas, foi instaurado um inquérito, o qual corre os normais termos.



Processo esse que se encontra em segredo de justiça e sobre o mesmo não temos qualquer informação.



Estranha-se que o mesmo seja tratado na comunicação social quando não temos qualquer informação sobre o mesmo, nem tao pouco os visados na noticia.



Lamentamos que o simples teor de uma noticia tenha repercussões ou um tratamento desmesurado pondo em causa a integridade moral de uma Instituição e dos seus profissionais e que à simples palavra arguido lhe seja atribuída uma conotação tão pejorativa, subtraindo-lhe a presunção de inocência.



No entanto, como sempre, esta sociedade e os elementos que dela fazem parte, estão ao dispor para qualquer esclarecimento das autoridades judiciárias e uma total colaboração no desenrolar do mesmo processo.



Porque o Rio Ave FC sempre se regeu pelos melhores princípios de nobreza e honestidade jamais poderá ser posta em causa.



Manteremos a total confiança nos intervenientes bem como o desejo de ver esta situação resolvida, indo até às últimas consequências para que a verdade seja totalmente apurada lembrando e reforçando o que à data do acontecimento (jogo com o Feirense) foi comunicado:



"O Rio Ave FC orgulha-se de ter nos seus quadros atletas e profissionais íntegros e competentes, acima de qualquer suspeita, que diariamente são, como é do reconhecimento público, excelentes agentes promotores do desporto e do futebol em Portugal, bem como exemplos de cidadania.

O Rio Ave FC demarca-se deste e qualquer assunto que desvirtue ou ponha em causa a verdade desportiva."





Rio Ave Futebol Futebol Clube- Futebol SDUQ, Lda.



O Rio Ave reagiu com "espanto e indignação" à notícia da SIC de que quatro jogadores do clube foram constituídos arguidos por suspeitas de viciação de resultados , num encontro com o Feirense relativo à temporada passada. Num comunicado no seu site, os vilacondenses manifestam "total confiança nos intervenientes, bem como o desejo de ver esta situação resolvida, indo até às últimas consequências para que a verdade seja totalmente apurada."O clube de Vila do Conde acrescenta ainda que o processo "se encontra em segredo de justiça e que sobre o mesmo não tem qualquer informação", à semelhança do quarteto visado na investigação da Polícia Judiciária do Porto.