Na mesma publicação, o Rio Ave lembrou a presença de Mário Soares, então primeiro-ministro português, na festa de inauguração do novo estádio do clube, em 1984, divulgando algumas fotografias do momento.



"[Mário Soares] Teve para com o Rio Ave um papel especial e de proximidade, foi durante os seus mandatos enquanto primeiro-ministro que se projetou e construiu o Estádio do Rio Ave Futebol Clube, inaugurado a 13 de Outubro de 1984, numa festa da qual o próprio Mário Soares participou", recorda o clube.



O clube de Vila do Conde, na pessoa do seu presidente, António Silva Campos, dirigiu, assim, "as mais sentidas condolências à família Soares, e alarga o voto de pesar a todos os que partilham a dor da perda".



Mário Soares morreu este sábado, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde estava internado há 26 dias, desde 13 de dezembro.

O Rio Ave expressou este sábado as condolências pela morte de Mário Soares, lembrando a presença do "grande estadista" na inauguração do estádio do clube."Mário Soares é sinónimo de liberdade, de democracia e de avanço civilizacional, não tivesse sido pela sua mão, que em 1986, Portugal ingressou na União Europeia", pôde ler-se num comunicado, que a formação da foz do Ave colocou no seu site oficial.

