Continuar a ler

Mais a sério, o clube rioavista desejou que Bernardo Silva possa conquistar o campeonato francês: "Aproveitamos para desejar que venças o campeonato Francês. É um orgulho para todos nós, rioavistas, e para todos os portugueses. Parabéns ao Leonardo Jardim, e à sua equipa técnica, ao Moutinho e ao Fabinho pelo prazer que nos dão pela campanha que estão a realizar. Quanto ao verde.... continuaremos a ter orgulhosamente esta cor.... e a ter espaço para ti. Abraço."





Mais a sério, o clube rioavista desejou que Bernardo Silva possa conquistar o campeonato francês: "Aproveitamos para desejar que venças o campeonato Francês. É um orgulho para todos nós, rioavistas, e para todos os portugueses. Parabéns ao Leonardo Jardim, e à sua equipa técnica, ao Moutinho e ao Fabinho pelo prazer que nos dão pela campanha que estão a realizar. Quanto ao verde.... continuaremos a ter orgulhosamente esta cor.... e a ter espaço para ti. Abraço."

Na qualidade de benfiquista, Bernardo Silva garantiu que em Portugal só vestiria de verde... se fosse o Rio Ave ou o Moreirense . Ora, pegando na declaração do médio do Monaco, o clube vilacondense encheu-se de imaginação e fez precisamente esse exercício, equipando o internacional português com as cores... do emblema dos Arcos, como se pode constatar na foto em cima. E deixou a dica: "O verde fica-te bem"."Agradecemos a referência. Deixa-nos embevecidos e vaidosos. Fizemos a experiência e chegamos à conclusão que o verde (o do Rio Ave FC) te fica muito bem (basta ver a montagem). Para nós seria fantástico ter um dos melhores do mundo na equipa... onde poderias encontrar, jogar e privar com outros dos melhores do mundo, como Krovinovic, Traoré, Ruben, Moreira, Tarantini, Marcelo, Roderick, etc. É que para nós, os nossos são tão bons quanto o CR7... por isso os melhores serão sempre bem vindos :)", pode ler-se na publicação do Rio Ave no Facebook, que está a fazer furor.