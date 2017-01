22h04 - FINAL DA PARTIDA. Bis de Gil Dias garante a vitória dos vila-condenses mas é o Sp. Braga quem segue para a 'final four' da Taça CTT, graças ao triunfo no terreno do Marítimo com um golo solitário aos... 90'+4.



Vão-se jogar mais três minutos.





90' - Cartão AMARELO a ZÉ PEDRO por falta por travar Gil Dias pelas costas.São muitos os adeptos na bancada que estão de costas para o jogo para espreitarem as televisões dos camarotes onde está a passar o jogo nos Barreiros.84' - Lance muito duvidoso na área do Sp. Covilhã, com Rúben Ribeiro a cair após disputa de bola com Zé Pedro. Manuel Mota nada assinala.81' - Cartão AMARELO a DJIKINÉ por falta sobre Rúben Ribeiro.78' - De novo Rui Vieira a evitar o golo do Sp. Covilhã. Onyeka apareceu completamente isolado.78' - Remata Prince de muito longe. Sem perigo...76' - Substituição no Sp. Covilhã: sai Ponde, entra DJIKINÉ. Rúben Ribeiro e Onyeka estão recuperados e reentram em campo.75' - Jogo interrompido para assistência de Rúben Ribeiro e Onyeka.66' - Com o empate nos Barreiros, é o Rio Ave que segue para a 'final four' se os resultados se mantiverem.volta a marcar. Joel falhou um passe dentro de área, Héldon recuperou a bola e Gil Dias só teve de encostar.64' - Cartão AMARELO a FILIPE AUGUSTO por falta sobre Mike.63' - Está melhor o Sp. Covilhã. Onyeka rematou, Rui Vieira defendeu.61' - Cartão AMARELO a MIKE, por agarrar Héldon.60' - O Rio Ave esgota as substituições: saem Krovinovic e Yazalde, entram RÚBEN RIBEIRO e HÉLDON.57' - Nova substituição no Sp. Covilhã: sai Chaby, entra o reforço de inverno ONYEKA.53' - Salva Zé Pedro! Guedes, no centro da área, atirou colocado e foi o central que evitou o 2-0.51' - Livre perigoso para o Sp. Covilhã mesmo à entrada da área do Rio Ave e em posição frontal. Chaby rematou rasteiro, a bola bateu num defesa do Rio Ave e saiu para canto...49' - Medarious tenta a sorte do meio da rua, mas a bola saiu demasiado alta.46' - No Rio Ave, Ronan cede o lugar a GUEDES. Já o Sp. Covilhã regressa com MEDARIOUS no posto de Pintassilgo.

21h16 - RECOMEÇA A PARTIDA.



21h00 - INTERVALO em Vila do Conde.



43' - De novo Rui Vieira a segurar o Rio Ave. Desta vez foi Ponde a rematar com perigo.



38' - Remate cruzado de Chaby a passar por cima da trave vila-condense.



33' - Falha a defesa serrana e só Igor Araújo evita o golo de Ronan.



32' - Canto para o Rio Ave no lado direito, corta Zé Pedro.



26' - Cartão AMARELO para Ronan por falta dura sobre Mike.



19' - Gil Dias quase a bisar! Krovinovic isolou o extremo, mas este atirou um pouco ao lado.



18' - Volta a ameaçar o Rio Ave. Gil Dias serve Rafa Soares com o lateral a rematar ligeiramente por cima da baliza dos serranos.



15' - Ouvem-se assobios em Vila do Conde. Dos adeptos da casa...



14' - Agora é Rui Vieira a evitar o 1-1! Tremendo erro de Nélson Monte a colocar a bola em Pintassilgo. O avançado dos visitantes atirou com força, mas guardião da casa defendeu com segurança.



11' - Atrapalhação da defesa do Rio Ave com Pedro Moreira a ter de cortar para canto. Na sequência, Luís Pinto cabeceou com perigo.



8' - Responde o Sp. Covilhã. Falha de Rafa Soares e Gilberto a rematar de fora da área.



4' - GOLO DO RIO AVE (1-0). Gil Dias inaugura o marcador no primeiro remate que o Rio Ave faz à baliza! Yazalde conduziu a bola pela direita, viu Ronan à entrada da área e este serviu Gil Dias, solto de marcação, que marcou sem qualquer dificuldade.



3' - Não devem estar 500 adeptos no Estádio do Rio Ave... Uma das duas bancadas está completamente vazia.



20h15 - INÍCIO DA PARTIDA. O Rio Ave começa com a posse de bola.



20h13 - As equipas estão a entrar no relvado. Rio Ave e Sp. Covilhã vão jogar com os equipamentos alternativos.



19h45 - Filipe Gouveia tinha afirmado na antevisão do encontro que o Sp. Covilhã teria apenas 16 jogadores disponíveis, mas os serranos surgem com 17 elementos na ficha de jogo.



RIO AVE - Rui Vieira; Nadjack, Nélson Monte, André Vilas Boas, Rafa Soares, Filipe Augusto, Pedro Moreira, Yazalde, Krovinovic, Gil Dias e Ronan.



Suplentes: Cássio, Guedes, Gonçalo Paciência, João Novais, Héldon, Marcelo e Rúben Ribeiro.



Treinador: Luís Castro.



SP. COVILHÃ - Igor Araújo; Diogo Gaspar, Zé Pedro, Joel, Mike, Gilberto, Prince, Ponde, Pintassilgo, Chaby e Luís Pinto.



Suplentes: Hugo Marques, Djikiné, Medarious, Diarra, Harramiz e Onyeka.



Treinador: Filipe Gouveia.



19h40 - Já há equipas oficiais...



19h35 - O Sp. Covilhã já não vence há quatro jogos e para a 2.ª Liga, onde ocupa a 10.ª posição, soma dois empates consecutivos. A partida de Vila do Conde tem início marcado para as 20h15 e será dirigida por Manuel Mota, de Braga.



19h30 - Do lado do Sp. Covilhã, e com apenas um ponto, a partida desta noite servirá só para cumprir calendário, mas Filipe Gouveia já fez saber que a equipa tudo fará para dignificar o clube e a região. Apesar de só serem conhecidos três lesionados - Zarabi, Ofori e Ricardo Bouças -, o treinador dos serranos anunciou que só teria 16 jogadores disponíveis para o embate de hoje e não divulgou a lista dos convocados.



19h25 - Depois da vitória por 2-1 em Braga, na jornada inaugural desta fase de grupos, o Rio Ave perdeu com o Marítimo, na Madeira, e agora terá mesmo de vencer os serranos para alimentar o sonho de chegar à ‘final four’ de uma competição onde até já foi finalista, na altura com Nuno Espírito Santo no comando.



19h20 - O avançado Gonçalo Paciência é a principal nota de destaque nos convocados dos vila-condenses, mas deve começar o jogo no banco. André Vilas Boas, Filipe Augusto e Krovinovic, a par do já referido Yazalde, serão as novidades no onze. De fora devido a lesão ficaram Pedrinho, Capela e Leandrinho.



19h15 - Contas à parte, Luís Castro deve poupar alguns habituais titulares esta noite. Roderick e Tarantini nem sequer foram convocados e a estes tem ainda de se juntar Wakaso, que se transferiu para o Lorient, da Ligue 1 francesa.



19h00 - De ouvido na rádio, o Rio Ave joga esta noite a derradeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. A equipa de Luís Castro tem, obrigatoriamente, de vencer o Sp. Covilhã e esperar o empate de Marítimo e Sp. Braga, nos Barreiros. Os arsenalistas também podem vencer, mas, neste caso, os vila-condenses teriam de marcar mais golos para seguir em frente…