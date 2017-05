Continuar a ler

Também de fora deste decisivo jogo para os vilacondenses, que ainda podem almejar uma qualificação para a Liga Europa na próxima época, ficaram, por opção técnica, Nadjack, Aníbal Capela e Leandrinho, que tinham sido chamados para o último desafio, no empate (2-2) frente ao Desportivo de Chaves Em sentido inverso, o treinador Luís Castro já pode contar com André Vilas Boas e Lionn, que regressam de lesão, assim como Petrovic, que volta a ser opção após ter cumprido castigo.O atacante brasileiro Ronan também foi chamado para este desafio, ao contrário de Yazalde, que continua entregue ao departamento médico, a recuperar de uma intervenção cirúrgica.O Rio Ave, sétimo classificado com 46 pontos, recebe este sábado o Belenenses, 11.º com 36, numa partida agendada para as 16:00, que terá arbitragem de Carlos Xistra, da Associação de Futebol de Castelo Branco.: Cássio e Rui Vieira.: Lionn, Nélson Monte, Marcelo, Rafa Soares, André Vilas Boas e Bruno Teles.: Petrovic, Tarantini, Krovinovic, Rúben Ribeiroe Traoré.: Gil Dias, Guedes, Heldon, Gonçalo Paciência e Ronan.