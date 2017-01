Continuar a ler

Em relação a esse último jogo frente aos serranos, o treinador do Rio Ave deixou de fora da convocatória, por opção, o jovem defesa Tiago André. Lionn, Pedrinho, Leandrinho e Capela também não fazem parte das opções, mas por ainda estarem a recuperar de lesão.



Já Bruno Teles, mais recente reforço dos vila-condenses, também não pode alinhar na deslocação a Belém, por ainda não ter a sua inscrição regularizada.



Lista deconvocados:



Guarda-redes: Cássio Rui Vieira



Defesas: Nadjack, Roderick, Marcelos, Rafa Soares, André Vilas Boas e Nélson Monte.



Médio: Filipe Augusto, Tarantini, Rúben Ribeiro, João Novais, Pedro Moreira e Krovinovic.



Os regressos do defesa Roderick e do médio Tarantini são as notas de destaque na convocatória do Rio Ave para a partida de domingo, frente ao Belenenses, da 17.ª jornada da Liga NOS (20H15).Os dois jogadores foram 'poupados' na última partida da formação da foz do Ave, frente ao Sporting da Covilhã, na Taça CTT, mas regressam agora às opções do técnico Luís Castro para o campeonato.

Autor: Lusa