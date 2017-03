Continuar a ler

Também Ronan e João Novais, mas por opção técnica, ficam de fora do lote dos eleitos do técnico da formação vila-condense Luís Castro.



Em sentido inverso, o treinador volta a integrar na convocatória os avançados Gonçalo Paciência, que recuperou de problemas musculares, e o jovem Jaime Pinto.



Entregues ao departamento médico estão, além de Rúben Ribeiro, Pedrinho, Lionn, Yazalde e Leandrinho.





Lista de convocados:



Guarda-redes: Cássio e Rui Vieira.



Defesas: Nélson Monte, Bruno Teles, Vilas Boas, Roderick, Marcelo e Rafa.



Médios: Pedro Moreira, Tarantini, Krovinovic, Petrovic e Traoré.



A ausência do médio Rúben Ribeiro é a maior nota de destaque na convocatória do, divulgada este sábado, para a partida deste domingo, frente ao, da jornada 25 da Liga NOS (18 horas).O jogador não recuperou totalmente de um traumatismo contraído no último jogo da equipa, na vitória frente ao[2-0], e ficou de fora dos convocados.

Autor: Lusa