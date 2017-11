Provocou grande estranheza a ausência de Rúben Ribeiro do jogo no Estoril, tendo em linha de conta que se trata de uma das unidades mais influentes dos vila-condenses mas, ao que conseguimos apurar, tratou-se apenas de mera gestão de um problema físico do jogador.

Durante a semana de preparação para o confronto de anteontem, o médio queixou-se de um problema clínico e andou a gerir a questão até à véspera do jogo com os estorilistas, tendo sido decidido, pelas equipas técnica e médica, que não valia a pena arriscar a utilização de Rúben Ribeiro, sob pena de a lesão tornar-se mais grave.

