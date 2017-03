Continuar a ler

Também de regresso à convocatória dos vila-condense, divulgada hoje ao final da tarde, estão Nadjack, Jaiminho, Ronan e João Novais, jogadores que não têm sido opções regulares do treinador.



Em sentido inverso, o capitão Tarantini, que recupera de uma entorse, não é desta vez opção na formação vila-condense.



O Rio Ave, sétimo classificado com 35 pontos, desloca-se este domingo ao terreno do Vitória de Guimarães, quinto com 41, numa partida agendada para as 20:15, com arbitragem de Vasco Santos, Associação de Futebol do Porto.



Lista dos 21 convocados:



-Guarda-redes: Cássio e Rui Vieira.



- Defesas: Nadjack, Nélson Monte, Bruno Teles, André Vilas Boas, Roderick, Marcelo e Rafa.



- Médios: Pedro Moreira, Krovinovic, João Novais, Petrovic, Traoré e Rúben Ribeiro.



O regresso do médio Rúben Ribeiro é a maior nota de destaque na convocatória do Rio Ave , para a partida de domingo, frente ao Vitória de Guimarães , da jornada 26 da Liga NOS.O criativo médio recuperou de uma lesão que o afastou da partida da última jornada, no triunfo sobre o Moreirense, por 3-2, mas esta semana já faz parte do lote dos eleitos do técnico Luís Castro.

Autor: Lusa