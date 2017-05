A temporada do Rio Ave encerrou com um jantar de grupo após o jogo frente ao Belenenses, que serviu não só para a despedida antes das férias, mas também para o ‘adeus’ de cinco jogadores e do treinador. Luís Castro está de partida para Chaves, enquanto Rafa Soares, Petrovic, Traoré, Gil Dias e Gonçalo Paciência concluíram os respetivos empréstimos e a decisão sobre o seu futuro não está nas mãos do Rio Ave.

Encontrar um técnico livre com capacidade para recolocar os vila-condenses na Europa é o objetivo da direção de António Silva Campos.

Autor: Ricardo Vasconcelos