De acordo com a estação televisiva, os jogadores foram aliciados para perder jogos, nomeadamente na visita ao Feirense, um encontro da 20.ª jornada do campeonato disputado a 6 de fevereiro do ano passado, que terminou com vitória da equipa da casa, por 2-1, e que na altura levantou suspeitas que motivaram a suspensão das apostas. Na altura, o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia justificou a decisão devido ao "volume atípico de apostas registado e o risco financeiro envolvido".



A SIC revelou esta quinta-feira, no Jornal da Noite, o nome dos quatros jogadores do Rio Ave constituídos arguidos por suspeitas de terem sido pagos para perder um jogo. O guarda-redes Cássio e os defesas Roderick Miranda - que já não está no clube de Vila do Conde, alinhando atualmente no Wolverhampton -, Marcelo e Nadjack são os jogadores em causa.Esta tarde, o 'Correio da Manhã' tinha adiantado que Marcelo era um dos futebolistas alegadamente envolvidos no caso, já depois de o Ministério Público ter confirmado a existência de quatro arguidos no âmbito da investigação ao encontro entre o Feirense e o Rio Ave, da 20ª jornada do campeonato na última época, devido a suspeitas da prática do crime de corrupção na atividade desportiva.