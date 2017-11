Continuar a ler

Por esse motivo, o comunicado de Mário de Almeida, onde deu conta da sua saída do Rio Ave após 35 anos como dirigente, surpreendeu a esfera próxima de Silva Campos porque essa decisão não partiu do próprio, mas sim do atual presidente da direção que decidiu remodelar o seu núcleo duro. Situação da qual Almeida teve conhecimento.



O presidente do Rio Ave, António Silva Campos, entrou em rutura com o até agora líder da Assembleia Geral, Mário de Almeida, tendo excluído o seu nome da lista de recandidatura para um novo mandato que deu ontem entrada nos serviços do clube, no último dia do prazo para esse efeito.A relação entre estas figuras gradas desgastou-se ao longo dos últimos meses, o que não impediu o antigo autarca de Vila do Conde de, na última reunião magna onde foi apresentado um lucro histórico a rondar os 10 milhões de euros, solicitar um voto de louvor à gestão de Silva Campos.

