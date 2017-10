Mesmo sem querer entrar na turbulência das últimas semanas em torno do desempenho do sistema do vídeo-árbitro, Silva Campos registou o que se passou na deslocação ao Feirense e na receção ao Sporting, prometendo que irá fazer ouvir a sua voz.

"Os comentários faço-os nos lugares próprios, como tenho feito até agora. Acima de tudo, não estou interessado em entrar em polémicas. Não escondo, no entanto, que vou demonstrar o meu desagrado às pessoas e aos órgãos aos quais tenho o direito de me dirigir, porque esse é o caminho mais correto", salientou, sem nunca apontar o dedo, em concreto, às dúvidas em torno do golo de Bas Dost que decidiu o duelo.

Apesar da derrota, Silva Campos faz um balanço positivo do que viu. "Estamos a fazer um trabalho tranquilo e a praticar um excelente futebol e do qual nos podemos orgulhar, como aconteceu frente ao Sporting. Batemo-nos de igual para igual com um candidato ao título. Mostrámos possuir uma boa equipa, mas não vamos embandeirar em arco porque o importante não é como começa, é como acaba", asseverou. Recandidatura Nas cerimónias ontem realizadas, de inauguração de novos equipamentos e lançamento da 1ª pedra da Academia de Futebol, os discursos foram no sentido de desafiar Silva Campos a um novo mandato à frente do Rio Ave. O presidente mantém a reserva quanto à sua decisão, mas depois de ter superado com sucesso os problemas de saúde que o afetaram, tudo indica que acabará por dar o passo em frente. Hoje, de resto, será apresentado aos sócios, em assembleia geral, um lucro sem paralelo na história rio-avista.

Autor: Luís Leal