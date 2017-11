Na liderança do Rio Ave desde 2008, António Silva Campos vai ser reeleito esta noite para um novo mandato. O atual presidente é o único candidato às eleições que se realizam hoje e vai continuar à frente dos destinos do clube até 2020. As urnas abrem às 10 e fecham às 20 horas, estando previsto que o plantel e a equipa técnica votem no final do treino matinal. O processo eleitoral vai decorrer na Loja Verde, no estádio.

No que ao plano desportivo diz respeito, o grupo às ordens de Miguel Cardoso continua a preparar a receção ao V. Guimarães. Silvério, lesionado, e Guedes, castigado, são baixas confirmadas para o encontro.