"A ideia do Estoril é tentar ao máximo a conquista do jogo: isso passa por conquistar um ponto ou conquistar três. Estamos focados nisso e temos trabalhado para isso", afirmou o futebolista do Estoril-Praia aos jornalistas, acrescentando: "Nos últimos anos, o Estoril nunca se acanhou quando jogou com equipas do topo da tabela e penso que não vai ser agora".Confrontado com a fase negativa da equipa, Afonso Taira reconheceu que o "momento não é fácil", mas atribuiu os desaires a "pormenores", preferindo salientar a melhoria do desempenho do Estoril, como tem sido defendido pelo treinador espanhol Pedro Gómez Carmona."Os índices são positivos. Não é preciso ir ao resultado para perceber que a equipa está a fazer melhor as coisas. Sentimo-nos com mais capacidade dentro de campo, sabemos o que estamos a fazer, mas os pormenores não estão completamente 'limados'. Se estivessem, estaríamos neste momento com seis vitórias em vez de seis derrotas, mas isso faz parte do processo", frisou.De seguida, o médio estorilista passou aos elogios aos 'dragões', que procuram reduzir a distância de quatro pontos para o líder Benfica: "Uma equipa que está no segundo lugar da tabela não pode ser considerada instável. É uma equipa com grande valor, com individualidades que toda a gente conhece e que, como equipa, está a fazer um trabalho recomendável".A pressão dos pontos existe no Estoril, mas Afonso Taira defendeu que as ideias não devem ser sacrificadas em nome do pragmatismo dos pontos. "É difícil pensar assim. O que é ser matreiro ou abdicar de boas ideias? Se a ideia é boa e se estamos alinhados no que estamos a fazer, penso que são os pormenores que estão a virar o jogo para um lado ou para o outro", declarou.Por outro lado, o jogador português valorizou a tradição de criar dificuldades ao FC Porto na Amoreira. "Sentimos ilusão por poder transmitir a imagem de que não é fácil vir à Amoreira ganhar. Queremos pegar nisso e que nos dê uma força extra para continuar a ser uma equipa difícil de bater", concluiu.O Estoril-Praia, 16.º classificado, com 15 pontos em 18 jogos, recebe, este sábado (18h15), no Estádio António Coimbra da Mota, o FC Porto, segundo classificado, com 41 pontos, num desafio a contar para a 19ª jornada da I Liga de futebol e que será arbitrado por Manuel Oliveira (Associação de Futebol do Porto).