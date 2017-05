A conquista do título francês por parte do Monaco teve um sabor especial para Adama Traoré. O maliano, de 21 anos, está em Vila do Conde por empréstimo dos monegascos, mas na primeira metade da temporada trabalhou às ordens de Leonardo Jardim e realizou cinco partidas na Ligue 1, tendo sido titular por quatro vezes e marcado dois golos. Um rendimento superior ao que evidenciou pelo Rio Ave, onde nunca foi titular com Luís Castro e apenas obteve um tento.

Roderick e Kizito falharam o treino matinal de ontem, juntando-se a Yazalde no lote dos indisponíveis.

Autor: Vítor Pinto