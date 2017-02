Continuar a ler

Já Ronan regressou às opções depois de algumas semanas de paragem devido a lesão.



Em sentido inverso, Kizito, João Novais e Jaiminho, ficam de fora desta ronda, por opção técnica, enquanto Lionn, que se lesionou em Alvalade, na última jornada, também não faz parte dos eleitos.



Menção ainda para as ausência dos outros dois laterais direitos do plantel, Pedrinho e Nadjack, que não conseguiram recuperar a tempo deste desafio, deixando a formação vila-condense sem um único defesa direito de raiz.



Yazalde, Traoré e Leandrinho completam o lote de jogadores entregues ao departamento médico do clube.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Cássio e Rui Vieira



Defesas: Bruno Teles, Vilas Boas, Roderick, Marcelo e Rafa Soares



Médios: Pedro Moreira, Tarantini, Krovinovic, Novais, Petrovic e Ruben Ribeiro



Os avançados Héldon e Ronan e do médio Petrovic regressaram esta sexta-feira à convocatória do Rio Ave para a partida deste sábado, frente ao Paços de Ferreira, da 23.ª jornada da Liga NOS (20H30).Héldon e Petrovic voltam ao leque dos eleitos do técnico Luís Castro depois de terem falhado o último jogo, na derrota frente ao Sporting, por 1-0, por estarem em Vila do Conde por empréstimo dos leões.

Autor: Lusa