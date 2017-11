A decisão já estará tomada, mas António Silva Campos ainda não a tornou pública. Por isso, figuras importantes da cidade e do Rio Ave já se juntaram para apoiar a recandidatura do presidente. O mandato de Silva Campos termina no final deste ano e a assembleia geral eleitoral terá de ser marcada ainda neste mês de novembro.

Em função dos projetos já lançados, como a edificação da Academia de Futebol do Rio Ave e do terceiro relvado sintético, para além de outras obras de renovação do estádio como a construção de um pavilhão no topo norte destinado principalmente ao futsal e da cobertura total da bancada poente, é crível que António Silva Campos queira permanecer no cargo.

Sem qualquer ameaça de oposição, o atual presidente tem adiado uma resposta sobre a sua recandidatura. Mas ninguém acredita numa saída...

Autor: Luís Leal