As boas notícias dos últimos dias podem não ser sinónimas de titularidade. Gonçalo Paciência voltou aos treinos, depois de apresentar algumas queixas físicas, mas não é garantido que o ponta-de-lança emprestado pelo FC Porto se mantenha no onze diante do Estoril.

Gonçalo Paciência não marca há três jogos e o recente problema físico que sofreu ‘atirou’ Guedes para o lado dos habituais titulares nos treinos. Curiosamente, este último já não entra no onze precisamente desde o derradeiro triunfo dos vila-condenses, contra o Sp. Braga.

