Luís Castro entrou com o pé direito no comando técnico do Rio Ave. As quatro vitórias consecutivas catapultaram a equipa do 12º para o 6º lugar e o sonho europeu reacendeu-se em Vila do Conde. O grande problema foi a quebra que se seguiu nos resultados: a equipa venceu apenas um dos últimos nove jogos e está cada vez mais atrasada na luta pela Liga Europa. Uma vitória do Arouca no dia de hoje atira mesmo o Rio Ave para o 11º lugar.

Apesar do bom futebol apresentado pela equipa, a falta de golos tem sido fatal e há muito que por Vila do Conde não se assistia a uma derrapagem tão acentuada. É mesmo preciso recuar até 2010/11 para se recordar o arranque de campeonato feito por Carlos Brito: os mesmos seis pontos de agora conquistados nos tais nove jogos.

De lá para cá existiram outros momentos difíceis, mas nunca tão longos como este. Reagir com o Estoril é obrigatório.

Autor: Ricardo Vasconcelos