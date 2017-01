O Lorient anunciou esta terça-feira ter assegurado a contratação do médio ganês Alhassan Wakaso, futebolista de 25 anos que desde 2013/14 representava o Rio Ave. Sem adiantar os valores envolvidos na operação, o clube da Ligue 1 revela apenas que o ganês assinou um contrato válido para as próximas três temporadas e meia."Ouvi falar muito bem do Lorient, tanto por parte do Pedrinho como do Majeed Waris, um grande amigo meu. Falaram-me muito bem do clube e estou feliz por chegar ao Lorient. Jogar em França era um objetivo e é um grande orgulho ter a chance de o fazer", admitiu, em declarações ao site oficial dos franceses, clube no qual será colega de equipa de Cafu, antigo médio do V. Guimarães.

Autor: Fábio Lima