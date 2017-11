Continuar a ler

Quero dar os parabéns ao nosso adversário, pela qualidade de jogo que tem, pela grande equipa e grande treinador que tem, valorizou ainda mais a nossa vitória.Só nos focamos no que controlamos, fizemos um jogo de grande organização, sendo humildes, respeitando a qualidade do adversário e sendo eficazes. Também criámos inúmeras ocasiões de golo, como o Hoffenheim, e, de forma justa, organizada e competente ganhámos. A família braguista está de parabéns, todos juntos somos mais fortes e isso refletiu-se no resultado final.(Sobre os dois golos de Fransérgio) Tudo o que faço, tudo o que fazemos, tem um único sentido, a cada jogo ter a melhor estratégia, olhando para as mais valias e fraquezas do adversário e, dentro do leque de jogadores que temos, escolher os que nos dão mais garantias a cada momento.Tal como no último jogo [Rio Ave, para a Taça de Portugal], tivemos situações suficientes para ganhar, como em Alvalade. Hoje tivemos três grandes equipas em campo, a nossa, a do Hoffenheim e a de arbitragem.O jogo e o adversário obrigaram a uma grande variabilidade tática do Braga, passámos por dois esquemas táticos, já lá foi assim, foi um jogo muito rico taticamente e emocionalmente.(No último jogo do grupo, o Braga vai querer segurar o primeiro lugar ou vai fazer gestão?) Este era um grupo de grande exigência, o Braga não tem outra forma de encarar os jogos, temos que ver os aspetos que temos que melhorar."Julian Nagelsmann (treinador do Hoffenheim): "O golo muito cedo contribuiu para uma desmotivação dos jogadores, quando isso acontece os planos vão ao ar, tivemos que mudar a estratégia, mas jogámos muito bem nos primeiros 25 minutos, muito ofensivamente.(Foi um erro não o Mark Uth não ter jogado de início?) Não, foi a minha decisão como treinador, podem questionar isso como jornalistas, mas foi a minha decisão.(Sendo um dos principais favoritos, esperava já não ter hipóteses de passar à próxima fase?) Nunca nos vimos como favoritos, não sei quem disse isso.Não estamos contentes com a nossa participação, mas é uma aprendizagem para os jogadores.O cartão vermelho a Szalai foi corretamente mostrado."