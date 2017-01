Continuar a ler

- A conferência de imprensa de antevisão à final da Taça CTT deveria ter tido três protagonistas: os dois treinadores, Jorge Simão e Augusto Inácio, e o árbitro, Artur Soares Dias. Ora, Inácio sofreu uma dor ciática aguda e Soares Dias foi impedido de falar pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, pelo que Jorge Simão foi o único a marcar presença na conferência de imprensa.- A estreia de Assis deverá ser uma das novidades no onze de Jorge Simão. O médio contratado ao Chaves está a postos para dar o contributo à formação do Sp. Braga, ao contrário de Wilson Eduardo, que ainda não é dado como apto.- O Sp. Braga, recorde-se, deixou pelo caminho o V. Setúbal, na outra meia-final, tendo vencido por esclarecedores 3-0.- São esperados cerca de 7 mil adeptos para um jogo no qual muitos contariam que o Benfica estivesse presente. No entanto, a formação de Moreira de Cónegos levou a melhor na meia-final e vai disputar mesmo o troféu.- Trata-se de uma final inédita no futebol português, já que estas duas equipas nunca se defrontaram num jogo decisivo.- Sp. Braga e Moreirense defrontam-se a partir das 20h45, no Estádio Algarve, em jogo a contar para a final da Taça CTT.