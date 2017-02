As Sub 19 e Sub 17 estão a apoiar fervorosamente a equipa sénior. Exemplo! #FutFemSCP #DiaDeSporting pic.twitter.com/FGn5KIIwys — Sporting CP FutFem (@FutFemSCP) February 25, 2017

, depois de ter aceitado o desafio da sua equipa feminina: "É importante estar ao pé daqueles que são a nossa família. Que as pessoas vejam a importância do futebol feminino e que o Sporting ganhe", revelou o presidente verde e branco aos microfones da TVI24.



Sporting e Sp. Braga disputam esta tarde um jogo decisivo na corrida pelo título, mesmo que ambos os responsáveis desvalorizem esse facto. A equipa vencedora fica isolada na liderança com mais três pontos do que as rivais; em caso de empate mantém-se tudo na frente (Sp. Braga na frente e Sporting em segundo, com 47 pontos), uma vez que foi esse o resultado da primeira volta.



Estão cerca de três mil pessoas nas bancadas de Alvalade e os responsáveis esperam que se bata esta tarde o recorde de assistênca: 3.415 espectadores. Bruno de Carvalho está no banco do Sporting , depois de ter aceitado o desafio da sua equipa feminina: "É importante estar ao pé daqueles que são a nossa família. Que as pessoas vejam a importância do futebol feminino e que o Sporting ganhe", revelou o presidente verde e branco aos microfones da TVI24.

Grande oportunidade para o Sporting, com Fátima Pinto a receber a bola de peito e a rematar sem deixar a bola tocar no chão, a obrigar Rute Costa a grande intervenção e a negar o golo das verde e brancas. Antes, bom entendimento entre Solange Carvalhas e Ana Capeta do lado direito.Já recuperou a jogadora do Sporting...Diana Silva está a ser assistida depois de uma jogada de ataque do Sporting que terminou nas mãos de Rute Costa.Jéssica Silva a rematar por cima da baliza de Patrícia Morais, após boa desmarcação de Andreia Morais. Veio mexer com o jogo do Sp. Braga.entra Andreia Norton, sai Cláudia Garcia.entra Ana Capeta, sai Sara GranjaOttilia a lançar para Cláudia Garcia, que escorrega e não chega à bola. Fica agarrada à coxa esquerda a jogadora do Sp. Braga.Jéssica Silva cai na área e fica a pedir penálti, mas a árbitra manda seguir.Falta sobre Sara Granja, que fica a queixar-se de ser a segunda que sofre.Livre para Cláudia Garcia cobrar, mas ninguém conseguiu desviar e a bola termina nas mãos de Patrícia Morais.Estão 9.263 espectadores em Alvalade a assistir a este Sporting-Sp. Braga. É um novo recorde!junto à grande área do Sporting.Patrícia Morais a sair da baliza e a cortar a jogada do Sp. Braga, numa altura em que Gessica se desmarcava após passe de Vanessa Marques.Iniciativa de Ana Borges do lado direito, com Fátima Pinto no apoio, mas a jogada perde-se pela linha de fundo...Cláudia Garcia a tentar desmarcar Ottilia, mas bem Patrícia Morais a sair e a agarrar a bola.Remate de Tatiana, sem perigo para a baliza de Rute Costa.Já se joga novamente em Alvalade.Jogo muito equilibrado nesta primeira parte em Alvalade, com o nulo a justificar-se entre as duas equipas e a comprovar que não é por acaso que são líderes, taco a taco, do campeonato. Uma oportunidade para cada lado, com Rute Costa e Patrícia Morais a ter de aplicar-se, a espaços, para evitar o golo.Intervalo em Alvalade!Jogada de perigo para o Sp. Braga a terminar a primeira parte, com Ana Borges, em tarefas defensivas, a evitar um mal maior.Vai jogar-se mais um minutos em Alvalade!Cláudia Garcia a tocar de cabeça para Vanessa Marques após lançamento de linha lateral e o remate, à meia volta, a sair muito perto do poste da baliza de Patrícia Morais!Grande execução de Joana Marchão na cobrança do livre a obrigar Rute Costa a voar para evitar o golo do Sporting.Livre perigoso para o Sporting!Sai Natalia Sánchez, entra Jéssica Silva.Livre descaído do lado direito para o Sporting, mas Rute Costa a agarrar.Livre direto para o Sp. Braga a terminar nas mãos de Patrícia Morais.As equipas de Sub-17 e Sub-19 do Sporting estão nas bancadas a apoiar a equipa sénior verde e branca.Solange a aparecer do lado esquerdo e a cruzar para a área, agarra Rute Costa.Lançamento longo para Natalia Sánchez, a defesa do Sporting falha o corte, mas Patrícia Morais a ler bem a jogada e a sair da baliza para agarrar com segurança. Bruno de Carvalho dirigiu-se à zona onde se registaram os confrontos de há pouco e a pedir calma aos adeptos durante o jogo.Ana Borges tenta rodar em frente à grande área após passe de Diana Silva, mas saiu-lhe mal o movimento e perdeu-se a jogada.Há confrontos entre adeptos do Sporting e Sp. Braga nas bancadas e ouvem-se muitos assobios a condenar a situação. Alguns adeptos do Sp. Braga conseguiram furar a segurança e chegar à zona onde está a Brigada, claque do Sporting, e envolveram-se em confrontos. O speaker pediu calma nas bancadas e a segurança já foi reforçada.Solange a aparecer do lado esquerdo e a cruzar para o coração da grande área, mas bem o Sp. Braga a corta a jogada.Patrícia Morais a cabecear após cobrança de livre e a obrigar Patrícia Morais a esticar-se para evitar o golo. A bola ainda tocou na barra, mas a jogadora do Sp. Braga estava em fora de jogo...Continua a entrar gente nas bancadas do Estádio José Alvalade e, de acordo com a reportagem da TVI24, ainda está muita gente lá fora à espera para entrar, o que motiva alguns protestos nas redes sociais. É quase certo que o recorde de assistência no futebol feminino vai ser batido esta tarde...Ottilia desmarca Vanessa Marques, mas estava em fora de jogo...Remate de Vanessa Marques, mas corta o Sporting.Ana Borges no cruzamento, novamente a guarda-redes do Sp. Braga a agarrar.Cruzamento de Diana Silva à procura de uma companheira, mas a bola a ir parar às mãos de Rute Costa.Nova incursão de Ana Borges pelo lado direito, mas Sílvia Rebelo a cortar a jogada.Boa iniciativa de Ana Borges pelo lado direito, mas cortou a defensiva do Sp. Braga.Vanessa Marques a encher o pé, mas o remate não saiu da melhor maneira. A jogadora do Sp. Braga ficou a olhar para a relva...Já se joga em Alvalade.Patrícia Morais, Rita Fontemanha, Bruna Costa, Matilde Figueiras, Joana Marchão, Fátima Pinto, Sara Granja, Tatiana Pinto, Ana Borges, Diana Silva e Solange CarvalhasSuplentes: Inês Pereira, Elsa Ventura, Nadine Cordeiro, Ana Rita Viegas, Bárbara Marques e Filipa MandeiroRute Costa, Barrinha, Sílvia Rebelo, Andrea Mirón, Gessica, Vanessa Marques, Clau, Natalia Sánchez, Pauleta, Ottilia e Mélissa AntunesSuplentes: Ana Rita Oliveira, Adriana Rodrigues, Adri, Cristiana Garcia, Jéssica Silva, Edite Fernandes e Andreia Norton

Autor: João G. Oliveira