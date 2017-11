Continuar a ler

Sem vídeo-árbitro, estalou a polémica no Rio Ave-Sp. Braga: bola entrou ou não?

Guedes abriu o marcador e instalou a festa em Vila do Conde

Na antevisão à partida, Miguel Cardoso, disse esperar "não só um jogo disputadíssimo e de alta intensidade como também de qualidade para que todos os que vierem ao estádio possam desfrutar". Já Abel Ferreira elogiou a "boa organização coletiva" do adversário mas garantiu que a equipa planeou "uma estratégia para jogar para vencer."



Tiago Martins, da AF Lisboa, foi o árbitro escolhido para apitar o embate entre o 4.º e o 6.º classificado da Liga NOS.

53' - Fransérgio é apanhado em posição irregular.50' - Remate de João Novais para fora.46' - Rúben Ribeiro remata de longe mas a bola sai distante da baliza defendida por Matheus.Sai o Rio Ave a jogar.Vale, para já, o golo de Guedes (36'), que dá a vantagem à equipa da casa.45' - Vão jogar-se mais dois minutos na primeira parte.43' - Mais um lance polémico! Ricardo Horta remata, após cruzamento de Ricardo Esgaio, e Cássio defende em cima da linha de golo. Os bracarenses afirmam que a bola entrou e protestam veementemente.41' - Pelé chega tarde à bola e acaba por acertar em Danilo. Tiago Martins exibe o cartão amarleo ao médio dos vila-condenses.39' - Mais um fora-de-jogo assinalado a Dyego Sousa. Desta vez, o avançado brasileiro até colocou a bola dentro da baliza, após passe de Ricardo Esgaio, mas o golo foi (bem) anulado.38' - Os visitantes procuram responder mas Dyego Sousa faz um remate fraco para as mãos de Cássio.36' -Tarantini surge do lado direito, após passe de Lionn, e cruza rasteiro para Guedes, que aparece na área para inaugurar o marcador. A equipa da casa está na frente.34' - É a vez dos vila-condenses beneficiarem de um canto. Tal como no lado contrário, a jogada acaba por decorrer sem perigo.32' - Canto para a equipa visitante, do lado esquerdo do ataque. Sem perigo.31' - Tarantini cruza para João Novais, que, com pouco espaço, remata de forma frouxa para as mãos de Matheus.30' - Guedes recebe o esférico a meia altura e toca de calcanhar na direção de João Novais. Matheus sai e afasta a bola com os punhos.28' - Rúben Ribeiro remata mas a bola passa longe da baliza defendida por Matheus.25' - Ricardo Esgaio remata contra um defesa adversário. A bola sobra para Dyego Sousa, que perde demasiado tempo e a jogada acaba por se perder nas mãos de Cássio.23' - O defesa cruza para a área mas Marcelo acaba por cortar. O árbitro já tinha apitado falta de Raúl Silva sobre o central dos vila-condenses.23' - Lionn comete falta sobre Ricardo Horta. Livre para o Sp. Braga, para ser cobrado por Jefferson.22' - Dyego Sousa combina com Fransérgio, que remata para uma defesa de Cássio com os pés.21' - O canto acaba por não gerar consequências para os arsenalistas.20' - Matheus obrigado a intervir pela primeira vez no encontro. O guardião brasileiro afastou a bola para canto após remate de João Novais.10' - Lance polémico em Vila do Conde! Jefferson procura isolar Dyego Sousa, Cássio sai da baliza e acaba por rasteirar o avançado dos bracarenses. O árbitro exibe o cartão amarelo ao guardião mas os bracarenses pedem outra cor.9' - Dyego Sousa volta a ser apanhado em posição irregular.8' - Cássio arrisca dentro da área. Após receber um atraso, o guardião dos vila-condenses permitiu a Ricardo Esgaio fazer pressão. O extremo do Sp. Braga ainda interseta a bola, mas esta acaba por sair pela linha de fundo.1' - Fora-de-jogo assinalado a Dyego Sousa.em Vila do Conde. Sai o Sp. Braga a jogar.No banco do Rio Ave, vão estar Rui Vieira, Marcão, Yuri Ribeiro, Leandrinho, Francisco Geraldes, Nuno Santos e Karamanos.Cássio; Lionn, Marcelo, Nélson Monte, Bruno Teles; Pelé, Tarantini, João Novais; Óscar Barreto, Rúben Ribeiro e Guedes.- Abel Ferreira tem disponíveis André Moreira, Bruno Viana, João Carlos Teixeira, Fábio Martins, Bruno Xadas, Paulinho e Hassan no banco de suplentes.Os arsenalistas vão alinhar com Matheus, Marcelo Goiano, Ricardo Ferreira, Raúl Silva, Jefferson, Danilo, Nikola Vukcevic, Fransérgio, Ricardo Esgaio, Ricardo Horta e Dyego Sousa.O Rio Ave recebe este sábado o Sp. Braga, às 20H30, naquela que é uma das partidas mais aguardadas da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. As duas formações chegam a esta fase após eliminarem equipas de escalões inferiores na ronda anterior (os vila-condenses derrotaram a Sanjoanense, enquanto os bracarenses triunfaram perante o S. Martinho).Embora a equipa da casa não tenha divulgado os convocados, o técnico Miguel Cardoso parte para este encontro com poucas ausências - apenas Silvério se encontra lesionado - e, por isso, não deverá apresentar grandes surpresas no onze. Rúben Ribeiro, que foi poupado no último jogo da Liga NOS, frente ao Estoril, deverá estar de volta à equipa.Do lado dos arsenalistas, Abel Ferreira chamou 19 jogadores, sendo que Marafona, Lazar Rosic e Wilson Eduardo mantêm-se de fora, devido a problemas físicos.Importa realçar que este será o oitavo encontro entre as duas formações, desde 2016, sendo o balanço equilibrado, com duas vitórias para cada lado e três empates. Porém, entre os oito jogos, três foram em Vila do Conde e aí, o Sp. Braga não conseguiu vencer (uma vitória para o Rio Ave e dois empates). Aliás, nos últimos seis jogos fora frente ao adversário desta noite, os arsenalistas nunca conseguiram triunfar.Recorde-se ainda que o sorteio ditou em sorte que as duas equipas se defrontassem nas meias-finais da Taça de Portugal da época passada. Os bracarenses saíram por cima após vencerem em casa (1-0) e empatarem fora de portas (0-0). Esta não foi a primeira vez que as duas equipas disputaram uma eliminatória na prova rainha. Hoje, será a sexta vez (embora se traduza no nono jogo na prova) que as duas equipas disputam uma eliminatória. Nesta estatística, o Sp. Braga leva vantagem já que conseguiu alcançar o apuramento por três ocasiões.