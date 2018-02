Na obrigatória imposição de novos focos motivacionais até ao final da época, depois da eliminação da Liga Europa, Abel Ferreira pode ‘acenar’ aos seus jogadores com um objetivo bem nobre e que, apesar de difícil, não será missão impossível para os 11 jogos que faltam até ao fim da Liga.

Com efeito, esta equipa ainda está em condições de superar a melhor pontuação de sempre da história do Sp. Braga no campeonato e que foram os 71 pontos, em 2009/10, conseguidos por Domingos Paciência e que terminaram com a vice-liderança.

Para ultrapassar essa fasquia histórica, embora numa Liga com mais quatro jogos do que a de 2009/10, o atual grupo terá de conseguir, pelo menos, mais 23 pontos, a juntar aos 49 que já soma, dentro dos 33 que ainda tem em aberto. Ou seja, são necessárias oito vitórias nos 11 jogos que restam, algo obviamente difícil, mas, registe-se, ao alcance quando, ainda por cima, os jogos de maior grau de dificuldade que a equipa tem pela frente são as visitas a Chaves e a receção ao Sporting, curiosamente em jornadas (27ª e 28ª) consecutivas. Refira-se que a segunda melhor pontuação da história dos minhotos foram os 62 pontos na época 2011/12, com Leonardo Jardim.

Autor: António Mendes