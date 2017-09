Continuar a ler

"Vai ser uma tarefa difícil para nós, é uma equipa que criou muitos problemas ao Sevilha no playoff da Liga dos Campeões - em casa ficou 2-2 (depois da derrota por 2-1 na primeira mão) e aos 90 minutos teve uma bola no poste. Muitas vezes, a diferença entre o sucesso e o insucesso é a bola bater no poste e entrar ou não", considerou.Abel Ferreira lembrou ainda que o Basaksehir foi vice-campeão da Turquia na época passada e destacou a qualidade e experiência de jogadores como Visca, Clichy e Adebayor. Contudo, frisou que o objetivo dos minhotos é passar esta fase de grupos:"Queremos fazer 10 pontos o mais rápido possível e vamos jogar para vencer, sabendo das dificuldades e qualidade do adversário. Sabemos o que temos que fazer e estamos preparados para mais esta batalha que vai requerer o melhor de cada um de nós."Com a moral em alta, o Sporting Braga "está confiante, mas realista e sabe que o jogo só termina quando o árbitro apita. Temos sofrido golos primeiro em 50 por cento dos jogos, mas prefiro valorizar o espírito da equipa, que, perante a adversidade, luta até ao último segundo pela vitória."Abel Ferreira quer uma equipa "agressiva nos duelos individuais, vertical quando o jogo o pedir e a saber viver com as vicissitudes do resultado".Sporting Braga, primeiro classificado do Grupo C, com três pontos, e Basaksehir, segundo, com um, defrontam-se na quinta-feira, às 20h05, no estádio Municipal de Braga, nu jogo que será arbitrado por Matej Jug, da Eslovénia.