O treinador do Sp. Braga foi esta sexta-feira instado a comentar as críticas do diretor de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, após o jogo entre as duas equipas, na última jornada do campeonato (2-2). Abel, que jogou e treinou os juniores e a formação B dos leões, não respondeu diretamente, mas não deixou de abordar a questão."Uma das minhas missões enquanto treinador é fazer feliz as pessoas próximas de mim e, quando se tem jogadores felizes, que sabem o que querem e se comprometem com um objetivo, nada é impossível. O segredo é ser feliz e intenso em todos os momentos da vida e ter a coragem e a ambição de quem nos lidera, o presidente", disse.