Abel Ferreira e Esgaio foram acarinhados no seu regresso a Alvalade. Antes do início do jogo, tanto o treinador como o lateral-direito arsenalista mereceram uma salva de palmas e também uma ovação da parte dos adeptos do Sporting. O próprio ‘speaker’, refira-se, deu ênfase à presença de Esgaio na equipa do Sp. Braga, quase como estivesse a anunciar um jogador do Sporting.

Abel Ferreira, refira-se, esteve nos leões como jogador entre 2005 e 2011, e foi ainda treinador da equipa de juniores e da equipa B entre o mesmo ano de 2011 e 2014, antes de rumar a Braga. Já Esgaio é um produto das escolas do Sporting e chegou à equipa profissional: saiu envolvido no negócio Battaglia.