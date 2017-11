Continuar a ler

O técnico considerou "teoria" a questão do favoritismo: "É um jogo de tudo ou nada e queremos que seja do tudo, o objetivo é passar esta fase".



O treinador lembrou que o jogo em Vila do Conde é "decisivo e só há uma forma de o encarar que é jogar para ganhar em casa do adversário".



Os vila-condenses já jogaram em casa com os três grandes para o campeonato e, apesar dos resultados (empate com Benfica e derrotas com FC Porto e Sporting), deixaram boa imagem e, para Abel Ferreira, a forma de os contrariar será com a "organização" dos arsenalistas.



As competições estiveram paradas duas semanas devido aos compromissos da seleção nacional, mas Abel Ferreira garante que não haverá quebra porque "estes jogadores gostam de competir".



"Fruto da sua juventude, da nossa ambição e exigência, têm fome de ganhar e estamos ansiosos para que o jogo chegue para dar sequência ao trabalho que temos feito desde o início", disse.



Abel Ferreira revelou ainda que Sequeira e Wilson Eduardo estão na fase final da recuperação das lesões, "mas vão ter que esperar".



"Senti-o quando era jogador, pior do que não jogar é estar lesionado. São jogadores que perderam o comboio, mas vamos ajudá-los a estarem prontos o mais rápido possível para serem opção", disse.



O treinador Abel Ferreira disse esta sexta-feira que o Sporting de Braga vai encarar a quarta eliminatória da Taça de Portugal, no sábado, no terreno do Rio Ave, apenas com a intenção de ganhar."O Rio Ave é um adversário com boa organização coletiva, com e sem bola, tem bons jogadores e é bem orientada. Planeámos uma estratégia para jogar para vencer, como sempre fazemos, independentemente de onde jogamos e do adversário", disse na antevisão da partida.

Autor: Lusa