A controvérsia em torno de a mudança de estádios dos clubes dos escalões inferiores, quando defrontam rivais de topo da 1.ª Liga, poder adulterar o espírito da Taça, teve resposta pronta de Abel Ferreira. "São situações que têm a ver com acordos, onde o relvado e as infraestruturas possam ser de excelência. A essência e a festa da Taça de Portugal vão prosseguir, porque a incerteza está no resultado e não no estádio A ou B. A essência é a possibilidade de clubes de menor dimensão poderem enfrentar emblemas de maior dimensão. Isso é a Taça de Portugal", vincou o técnico.

O Sp. Braga beneficia do facto de o São Martinho ter optado por atuar nas Aves, mas Abel, de 38 anos, volta a passar ao lado da questão do palco. "Somos uma equipa todo-o-terreno. Para vencer, temos de ser duros, sérios, fortes e criativos. Vamos testar os nossos instintos competitivos e temos de estar preparados para tudo", sublinhou.

Não existem dúvidas é sobre o facto de a Taça de Portugal ser "um objetivo definido desde o início da época. Queremos passar a primeira etapa", salientou Abel Ferreira, mostrando respeito pelo oponente do Campeonato de Portugal: "O caráter, orgulho e humildade não têm divisão. O respeito pelo adversário é o mesmo que tivemos pelo Hoffenheim. Preparámos este jogo da mesma forma. Esperamos dificuldades, até porque eles têm três jogadores que já passaram pelo Sp. Braga..." Assis e Erick entre os eleitos O médio Assis e o extremo Erick foram convocados e têm boas possibilidades de fazerem parte do onze. O croata Robert Muric é que continua fora do radar de Abel Ferreira. O técnico, de resto, só confirmou a titularidade na baliza. "O André Moreira vai jogar. Vocês chamam-lhe rotatividade, eu chamo-lhe competência. Vão entrar os que me dão mais garantias", frisou. Das opções para a Taça foram ainda excluídos Marcelo Goiano (lesão lombar) e João Carlos Teixeira (gestão de esforço). No horizonte está já a receção europeia ao Ludogorets.

Autor: José Mário