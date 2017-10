Continuar a ler

Abel Ferreira realçou ainda a exibição do guarda-redes do Moreirense, Jhonatan, que esteve em destaque na partida desta segunda-feira. "Foi um dos elementos que esteve bem e foi adiando o nosso golo", elogiou o treinador, que somou a quarta vitória consecutiva na Liga NOS.



Após o suado triunfo frente ao Moreirense (1-0), que ditou a subida do Sp. Braga ao quarto lugar da Liga NOS, Abel Ferreira realçou a justiça do resultado e afirmou que a "persistência" foi a chave do sucesso."A sorte protege os que trabalham duro, aqueles que perseguem o objetivo dentro de campo. A vitória é inteiramente justa e é até curta para o que produzimos. O nosso adversário quis surpreender-nos com uma linha de cinco defesas, mas estávamos preparados para isso. É uma vitória da persistência e insistência da equipa que só tem um chip, que é jogar para ganhar, seja onde for e contra quem for. Sabemos que não vamos vencer sempre, mas esta tem de ser a nossa imagem de marca, o nosso BI", analisou o técnico que só viu a sua equipa marcar o golo da vitória aos 89 minutos, por Fábio Martins.