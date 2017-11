Continuar a ler

Para Abel Ferreira, quinta-feira "será uma nova oportunidade de a equipa conseguir a desforra". "É isso que vamos fazer desde o primeiro segundo com cabeça, com a nossa identidade e com qualidade. Vamos jogar para vencer", garantiu.



O treinador foi expulso no jogo de Braga, mas desvalorizou a sua ausência do banco. "Há um trabalho feito e estes jogadores sabem quando têm de atacar ou defender um resultado. Seguramente que amanhã [quinta-feira] vamos estar preparados e focados. Não está o treinador no banco, mas está a restante equipa técnica e tenho plena confiança nela e nos meus jogadores", disse.



Sporting de Braga, segundo classificado do grupo C, com seis pontos, e Ludogorets, primeiro, com sete, defrontam-se na quinta-feira, às 18:00, no Ludogorets Arena, em Razgrad, jogo que será arbitrado pelo russo Vladislav Bezborodov. Para Abel Ferreira, quinta-feira "será uma nova oportunidade de a equipa conseguir a desforra". "É isso que vamos fazer desde o primeiro segundo com cabeça, com a nossa identidade e com qualidade. Vamos jogar para vencer", garantiu.O treinador foi expulso no jogo de Braga, mas desvalorizou a sua ausência do banco. "Há um trabalho feito e estes jogadores sabem quando têm de atacar ou defender um resultado. Seguramente que amanhã [quinta-feira] vamos estar preparados e focados. Não está o treinador no banco, mas está a restante equipa técnica e tenho plena confiança nela e nos meus jogadores", disse.Sporting de Braga, segundo classificado do grupo C, com seis pontos, e Ludogorets, primeiro, com sete, defrontam-se na quinta-feira, às 18:00, no Ludogorets Arena, em Razgrad, jogo que será arbitrado pelo russo Vladislav Bezborodov.

O treinador Abel Ferreira disse que o Sp. Braga quer desforrar-se da derrota em casa e vencer o Ludogorets, na quinta-feira, na quarta jornada do grupo C da Liga Europa. Há duas semanas, o Braga perdeu por 2-0 na 'Pedreira' com a equipa búlgara, desaire que implicou a queda para a segunda posição do grupo, e o técnico quer recuperar esses três pontos no reduto do adversário."Às vezes é preciso perder para depois se ganhar e, mesmo sem ver, é preciso acreditar. Em relação ao outro jogo já tenho dito que os jogos são irrepetíveis. Aprendemos com os nossos erros, fizemos a análise e hoje somos ainda mais conhecedores do que o nosso adversário pode fazer", afirmou na conferência de imprensa de antevisão, já na Bulgária.

Autor: Lusa