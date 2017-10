Continuar a ler

Abel Ferreira elogiou a equipa búlgara, atual líder do seu campeonato e que tem dominado o futebol do seu país, com seis títulos nos últimos seis campeonatos."É uma equipa extremamente agressiva, não perde há 18 jogos e temos de ser ainda mais intensos, mais dinâmicos e equilibrados. O Ludogorets faz da sua transição ofensiva, dos seus extremos e jogo pelos corredores a sua força, é muito organizada defensivamente e já joga junta há mais de quatro anos", analisou.Os minhotos são líderes do Grupo C, com seis pontos, e o Ludogortes é segundo, com quatro, pelo que um triunfo na quinta-feira pode ser um passo de 'gigante' para a passagem à fase seguinte, mas Abel Ferreira é cauteloso e defende que "está tudo em jogo ainda"."Antes de começar esta competição, fui muito claro no que era o nosso objetivo, que é passar à fase seguinte e queremos fazer 10 pontos o mais rapidamente possível. Temos duas vitórias, mas o que conta é o que vamos fazer amanhã [quinta-feira], cada jogo para nós é uma oportunidade para crescer coletiva e individualmente e vamos lutar até ao último segundo pela vitória", assegurou.Abel Ferreira lembrou ainda que o Ludogorets empatou em casa do Basaksehir e venceu o Hoffenheim, pelo que "está criado um cenário de dificuldade" para o qual garantiu a preparação do Sp. Braga.Dyego Sousa saiu lesionado do jogo da Taça de Portugal, no passado sábado (vitória por 3-2 sobre o São Martinho) e hoje não treinou, pelo que é improvável que seja chamado, mas Abel Ferreira revelou que a equipa ainda vai realizar um treino na quinta-feira de manhã, mostrando alguma esperança na sua recuperação.O defesa central Ricardo Ferreira considerou que qualquer equipa que esteja na Liga Europa ou numa competição europeia "é sempre uma equipa forte e dinâmica", revelando que o plantel 'arsenalista' "estudou bem" o Ludogorets."Na frente tem um ataque muito móvel, estamos preparados para as suas transições pelos corredores e temos que estar sempre alerta na defesa", avisou.O jogador, de 24 anos, esteve parado muitos meses devido a uma grave lesão e só regressou aos relvados há cerca de um mês, no Estádio da Luz, diante do Benfica, para a Taça da Liga, jogo em que marcou o golo do empate (1-1)."Não foi um início fácil para mim, mas sinto-me bastante bem fisicamente e isso é graças às equipas médica e técnica e a todos os que me ajudaram a estar agora nestas condições", afirmou.Ricardo Ferreira marcou no recinto encarnado na sequência de uma bola parada e mostrou vontade de repetir o feito."As bolas paradas fazem parte do jogo, todos os jogadores têm a sua importância e, na minha posição, a bola parada é sempre um lance em que posso fazer a diferença. Mas o principal objetivo é o resultado, ficaria feliz se qualquer outro fizesse um golo e garantisse a vitória", admitiu.Questionado sobre uma eventual chamada à seleção nacional de Portugal, o defesa central, que tem dupla nacionalidade, portuguesa e canadiana, disse que "seria um grande orgulho", mas frisou estar "100% focado em ajudar o Braga"."A seleção nacional é sempre um objetivo para qualquer jogador, mas não estando bem no Braga não faz sentido pensar nisso. A seleção portuguesa é um espaço para os melhores", disse.Recentemente, o selecionador canadiano mostrou publicamente vontade em contar com o contributo do jogador e Ricardo Ferreira, que nasceu no Canadá e viveu lá até aos 15 anos, não fechou as portas a uma eventual chamada."O que eu posso dizer é que tenho dupla nacionalidade e o selecionador teve toda a legitimidade para fazer essas declarações. Mas estou 100% focado no Braga e, se eventualmente houver uma chamada e tiver que decidir, decido calmamente e a pensar no meu futuro", disse.