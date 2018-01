O treinador Abel Ferreira assumiu as dificuldades que o Rio Ave colocou, mas esclareceu que "o Sp. Braga criou as ocasiões suficientes para vencer o jogo".

"Temos vindo a construir uma mentalidade vencedora, mas lidar com a pressão de jogar para vencer ainda é algo que temos de aprender", comentou o técnico arsenalista, reconhecendo "o modo peculiar de jogar d o Rio Ave": "Defrontámos um adversário descontraído e com uma forma de jogar que valoriza os jogadores. Faltou-nos capacidade de pressão para impor o nosso estilo, mas o futebol também é eficácia e construímos o necessário."

Sentimento de missão cumprida que Abel Ferreira quer incutir no balneário para a segunda metade da época. "Mostrámos que queríamos muito ganhar e foi preciso lidar com essa pressão, mas espero que o grupo assimile esta ideia, porque ela tem de fazer parte do nosso ADN", concluiu.