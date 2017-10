Continuar a ler

Com o triunfo frente à equipa de Luís Castro, os bracarenses somaram a quinta vitória consecutiva no campeonato. Ainda assim, Abel Ferreira evita entrar em euforias. "Nem penso nisso, apenas em dar o melhor de mim para ajudar os meus jogadores, criar a melhor estratégia e para fazer felizes as pessoas à minha volta. Gosto de ouvir quem trabalha comigo e respeitar os jogadores. Esta é uma equipa muito jovem, tal como a equipa técnica, mas a ambição é tremenda", realçou.



Por essa razão, o técnico prometeu que a equipa vai manter os pés assentes no chão e continuar a trabalhar da mesma forma. "É fantástico fazer parte de uma estrutura destas, treinar um clube destes onde tens todos os recursos, mas as vitórias trazem responsabilidade e exigência. Sei que os elogios amolecem, por isso, vamos continuar a treinar no duro, com competência e intensidade. É bom trabalhar sobre vitórias, mas elas trazem mais responsabilidade e nós queremos e gostamos disso. A exigência é diária e constante, o talento dos grandes talentos é o trabalho duro", concluiu.

Abel Ferreira, mostrou-se satisfeito com o desempenho do Sp. Braga este domingo na vitória caseira frente ao Chaves. O técnico dos arsenalistas, que estão de volta ao quarto lugar da Liga NOS, realçou a "intensidade" dos seus jogadores e a concentração demonstrada ao longo de todo o encontro."Fizemos uma grande primeira parte, de grande qualidade, intensidade e dinâmica. Os jogadores sentem prazer a jogar e sabem o que têm a fazer. Foi a melhor primeira parte desde que sou treinador no Sp. Braga. Na segunda, entrámos com a ideia de continuar a meter intensidade e foi uma vitória justa da melhor equipa ao longo dos 90 minutos. O resultado nunca está controlado, porque a qualquer momento pode haver um deslize, mas estivemos concentrados a todos os níveis", analisou o técnico, após o encontro.

