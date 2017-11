Continuar a ler

"O Feirense tinha sempre as suas setas apontadas à nossa baliza, mas não demos os espaços que eles tanto gostam. Ainda assim, conseguiram-no uma ou duas vezes e, numa delas, marcaram o golo. É uma vitória justa da melhor e mais organizada equipa, a que mais oportunidades criou. Foi um bom jogo, agradável de se seguir, com um futebol aberto e com golos", prosseguiu.O treinador dos bracarenses, que viu a sua equipa isolar-se no 4.º lugar, ficou privado de Fransérgio durante a primeira parte, por lesão, mas garantiu que a lesão do brasileiro não é grave."Temos boas notícias, foi um pequeno susto. Ele é um guerreiro, nada o abala, mas sentiu um problema no joelho, também fiquei preocupado em função da sua reação, mas pensamos que em breve deve estar disponível", assegurou, falando, de seguida, de Paulinho, que substituiu o brasileiro e bisou. "Se o Fransérgio estivesse a jogar, também faria [golos]. No primeiro foi um movimento de rutura, algo que o Fransérgio também gosta de fazer, mas gosto que valorizem o coletivo."No quarto lugar da liga, apenas atrás dos três grandes, e com os 16 avos-de-final da Liga Europa assegurados, os minhotos vivem um bom momento. Porém, Abel Ferreira lembra que é importante manter a mesma postura, daqui em diante."Lembro que entraram 14 jogadores novos, somos uma das equipas mais jovens da Europa, talvez a equipa que mais valoriza jogadores portugueses e, também, um treinador muito jovem. Estamos firmes no objetivo definido no início da época, que é ficar nos quatro primeiros lugares. Depois, na meta, logo vemos que lugar nos toca. Vamos continuar a ser arrogantes, confiantes, organizados e focados, esta equipa só tem um chip, o 'on'".