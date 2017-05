Sporting de Braga fechou a temporada com mais uma derrota, a quarta nas últimas cinco jornadas da Liga NOS, e Abel Ferreira queixou-se principalmente da ineficácia dos jogadores arsenalistas para justificar o desaire em Tondela, por 2-0."O jogo resume-se sobretudo à eficácia. Na primeira parte as duas grandes oportunidades são nossas. O nosso adversário na primeira ou segunda vez que foi à nossa baliza foi extremamente eficaz, foi feliz, fez por isso. Grande atitude competitiva. Era o jogo da vida deles, estávamos preparados para isso, sentimos isso na atitude competitiva e na garra que meteram na disputa de cada lance. Na segunda parte tentámos inverter o nosso sistema tático para ganhar mais profundidade pelos corredores, conseguimo-lo fazer. Tivemos também uma ou duas oportunidades na segunda parte para concretizar. O 2-0 é demasiado penalizador pela quantidade de oportunidades que criámos. Futebol é eficácia e o nosso adversário foi mais eficaz, numa atitude competitiva tremenda, o 12.º jogador deu-lhes uma grande força e isso foi bem evidente. A verdade é que não tivemos capacidade para destronar esta capacidade competitiva do nosso adversário", salientou o técnico do Sp. Braga.Quando ao comportamento dos adeptos do clube minhoto, que não pouparam os jogadores no final do encontro, Abel Ferreira mostrou-se compreensivo. "Sobre a atitude dos adeptos, eles são soberanos e podem manifestar-se. Não vi o que se passou, mas se são nossos adeptos temos de respeitar a atitude deles. Sabemos que no futebol só há espaço para os mais fortes e melhores, vamos refletir sobre o que se passou esta época e dotar esta equipa de mais qualidade, ambição e atitude competitiva. Tenho a certeza que o que os nossos sócios querem é que lutemos sempre até ao último segundo, com garra e vontade de vencer. Foi uma época atípica, com três treinadores, muitas mudanças, algumas referências saíram", concluiu.