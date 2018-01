Continuar a ler

A segunda metade



"Ao intervalo tive uma conversa com os jogadores e disse-lhes que havia forma de matar o jogo, que era chegar ao terceiro golo. Se na primeira parte entrámos com grande pressão atacante, quando foi preciso defende, a equipa soube organizar-se e fechar os caminhos para a nossa baliza. O nosso adversário fez um bom jogo, criou-nos muitas dificuldades, principalmente na segunda parte. Se na primeira parte, fomos superiores, na segunda o nosso adversário foi melhor, mas ganhou a equipa que foi mais eficaz e, neste caso, foi o Braga".

Feliz pelo triunfo do Sp. Braga diante do Portimonense , Abel Ferreira admitiu que o encontro teve duas partes com dominadores distintos, ainda que frise que a equipa mais eficaz acabou por levar a melhor."Foi um jogo com duas partes distintas. Na primeira parte entrámos muito pressionantes e com grande intensidade, o que nos permitiu chegar rapidamente ao dois a zero. Depois fomos controlando as iniciativas do nosso adversário, apesar de termos podido chegar ao 3-0 e matar o jogo."

