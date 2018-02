Continuar a ler

O técnico não quis revelar se Esgaio está operacional, após o defesa ter saído com queixas na última jornada (vitória por 2-0 sobre o Desportivo das Aves), porque haverá ainda um treino na manhã de sábado.



Sobre o mais recente reforço Diogo Figueiras, destacou que o lateral direito conhece bem o campeonato português e espera que ajude o Braga "a conquistar títulos".



Sporting de Braga, quarto classificado, com 43 pontos, e FC Porto, segundo, com 49, defrontam-se no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto.





Abel Ferreira disse esta sexta não ter uma "relação pessoal" próxima com Sérgio Conceição, apesar da relação profissional mantida quando eram técnicos das equipas principal e B do Sporting de Braga."Já o disse que o admiro pelo seu percurso profissional e tenho uma relação cordial com o Sérgio [Conceição]. Não só com ele, porque a minha filosofia de vida é ser feliz e fazer os que estão à minha volta felizes", disse.