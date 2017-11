O Sp. Braga saiu de Alvalade com um empate a dois golos diante do Sporting, mas Abel Ferreira garante que não parte rumo a casa com satisfação pelo resultado registado no reduto dos leões.



Satisfeito pelo ponto alcançado?





"Satisfeito com o resultado não. Com a exibição sim. Não sei o que podia fazer mais para ganhar aqui o jogo. Fizemos tudo. Criámos situações, tivemos um golo mal anulado, um penálti a favor. Uma falta escandalosa sobre o Ricardo. De qualquer forma, muito orgulhoso do que a equipa fez aqui. Esta equipa que fez três golos e com isto tudo que falei foi a equipa que empatou aqui com a Juventus. Viemos de peito aberto, valorizar o espectáculo. Criar nuances táticas que o nosso adversário teve muita dificuldade em nos parar"

"Não sei o que podia fazer mais enquanto treinador para vencer este jogo. Por aquilo fizemos, pela qualidade, pelo caracter, pelo espirito de entre ajuda, merecíamos outro respeito. Por muito que eu queira acompanhar o sonho do nosso presidente é difícil. Não sei se alguma vez vai acontecer em função daquilo que vimos aqui hoje"

Árbitro teve influência no resultado?

"Nós, eu enquanto treinador, os meus jogadores praticantes querem ser valorizados quando jogam. Tudo fizemos para vencer. Fizemos um golo limpo, mas infelizmente só saímos com um ponto de forma injusta. Pelo que os meus jogadores fizeram mereciam sair com mais".

"Eu tive uma experiência muito má logo no primeiro jogo e portanto não vou falar sobre isso. As imagens falam por si. Custa-me dizer o que sinto, a tristeza que sinto, porque os meus jogadores não mereciam sair só com o empate. Não posso fazer mais, porque é coisa que não controlo"

"Isto foi o que nos comprometemos a assumir. Uma equipa com caracter, dinâmica com constantes alterações. O adversário não sabia onde havia de se meter pela forma como conseguimos atar e armadilhar o nosso adversário. O Sporting é uma grande equipa. Foi um jogo aberto, corrido, mas houve incidências que nós não controlamos que nos impediram de levar aqui mais qualquer coisa"



"Nesta casa aprendi que há valores mais altos que se levantam. A ética o respeito o não ganhar a todo o custo. Hoje tudo fizemos para ganhar"



Como se prepara uma equipa em cerca de 72 horas?

"Quando se tem competência, quando os jogadores têm jogadores aberta e estão comprometidos e focados com aquilo que é a equipa é fácil trabalhar. Em conversas, exercícios de treino mais falados naquilo que era ou foi o filme do jogo. Fazer uma gestão física muito boa. Temos uma estrutura que oferece todas as condições que com competência preparar a equipa e aí sinto um orgulho imenso porque esta equipa não tem tido lesões musculares, só traumáticas"