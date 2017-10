Continuar a ler

O treinador falou depois do lance em que reclamou penálti e acabou expulso: "Nesse lance, o fiscal de linha, como no golo na primeira parte, está com 10 metros de atraso, o que é inadmissível a este nível. O que aconteceu ali especificamente foi um remate do Fransérgio em que a bola bate num braço de um jogador do adversário, e quem vive o jogo como eu vivo, que estou no banco, quando vi, bati com o joelho no chão, bati com o punho na relva, e o quarto árbitro mandou chamar o árbitro principal para me expulsar. Foi exclusivamente isto".Abel lembrou ainda que o adversário não é uma equipa fácil: "Sabem como é que esta equipa ficou em casa, no ano passado, com o PSG? Empatou 2-2. O PSG fez golo pelo Cavani no último segundo. É uma equipa que continua invencível há 19 jogos. É uma equipa que está habituada a isto e gere muito bem os momentos do jogo. Viram a quantidade de vezes que eles quebraram o jogo na segunda parte. O treinador foi muito claro aqui na antevisão, e esperávamos exatamente isso, uma equipa que jogou sem um avançado. Já o tinha feito contra o Hoffenheim - jogou sem nenhum avançado, com três jogadores rápidos na frente. O próprio Ricardo falou da mobilidade que o adversário tinha na frente. Os lances dos golos que sofremos são muito específicos. Eu olho para o Matheus e não me lembro de uma defesa. O adversário fez o primeiro golo com competência e o segundo com muita felicidade. O futebol é eficácia".Por fim, o técnico projetou o jogo da segunda volta: "Só quero ter as mesmas oportunidades lá [no próximo jogo do grupo, na Bulgária] que tive aqui. Vou à procura de conceder ainda menos transições ao nosso adversário. Temos de fazer a análise de como sofremos o primeiro e o segundo golo, perceber os comos e os porquês das vitórias e das derrotas, e voltar a relembrar que a palavra que nos guia é o equilíbrio. Queremos o mais rapidamente possível chegar aos 10 pontos, sabendo do quão competitivo é este grupo".