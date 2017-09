Abel Ferreira referiu que o Sp. Braga foi capaz de travar o Benfica na Luz, num encontro da Taça CTT que terminou empatado a um golo."Nesta casa temos de criar o hábito de vencer, independentemente do adversário. Sabíamos que íamos jogar contra um adversário de orgulho ferido e que nos primeiros 15 minutos ia entrar forte. Não conseguimos, devido à forte pressão do adversário. Mas por aquilo que se passou no jogo, sabendo que o adversário queria dar uma resposta perante o seu público, fomos capazes de suster o ímpeto do adversário e aos poucos crescer no jogo. Nesta competição, este resultado deixa-nos a disputar pelo nosso objetivo, estar na final four, na nossa casa. Não foi um jogo sempre bem jogado, mas sinto-me satisfeito com o que fizemos", disse o técnico dos minhotos à RTP3.