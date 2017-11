Continuar a ler

"Essa tem sido a nossa realidade desde o início da época. É pena só ser valorizado agora. Não arranjamos desculpas, queremos soluções e temos a ambição para vencer, independentemente do tempo de recuperação ser maior ou menor. Vamos entrar em campo, desde o primeiro segundo, a trabalhar forte para podermos ser felizes", disse.Abel Ferreira não tem dúvidas em reconhecer a superioridade do adversário, empurrando a obrigatoriedade de vencer para o lado da equipa de Alvalade, salientando ainda assim que os bracarenses têm uma palavra a dizer."O Sporting tem talvez o melhor plantel e o melhor treinador dos últimos 15 anos. Se possível, repetir o resultado do ano passado. Temos os nossos argumentos, temos os nossos recursos e dentro disso vamos fazer tudo para vencer o jogo", afirmou.O Sporting de Braga, quarto classificado com 21 pontos, defronta este domingo, às 20h15, no Estádio José Alvalade, o Sporting, segundo com 26, no jogo de encerramento da 11.ª jornada da I Liga, que será arbitrado por Carlos Xistra, da associação de Castelo Branco.