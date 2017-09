"Temos de estar alerta. O Tondela ainda não venceu em casa? É mais uma razão para estarmos focados desde o primeiro minuto. Se quisermos discutir o resultado temos de correr, no mínimo, tanto como eles. O campeonato é uma maratona, mas queremos subir posições e andar lá em cima", disse, na tarde deste sábado, o técnico dos arsenalistas.



"Teremos de ser agressivos, ganhar todos os duelos, ser exigentes, porque as vitórias trazem mais responsabilidade. Temos de nadar nos limites para discutir o resultado", sublinhou Abel Ferreira, garantindo a titularidade de Matheus na baliza e revelando que o avançado Dyego Sousa vai integrar a lista de 19 convocados para o duelo com o Tondela.

Na antevisão ao duelo de domingo, no terreno do Tondela, Abel Ferreira realçou a ambição do Sp. Braga em regressar às vitórias fora da Pedreira.

Autor: José Mário