O treinador, que falava na conferência de imprensa de antevisão da deslocação ao terreno do Moreirense, na segunda-feira (19 horas), da 9.ª jornada da Liga, admitiu que as derrotas de sábado do Rio Ave (sexto classificado) e do Marítimo (quarto) são um fator de motivação para o jogo com os cónegos."Cada jogo é uma oportunidade e este é mais um desafio para crescer como equipa e individualmente. [Esses resultados]. São seguramente um fator extra de motivação para o jogo de amanhã [segunda-feira]", disse.Abel Ferreira anteviu uma partida com o Moreirense "a procurar controlar os espaços" e o Sp. Braga a "controlar a bola"."Vai ser este o dilema que vamos ter que superar", explicou.O treinador falou nas "dimensões reduzidas" do campo do Moreirense e que a equipa orientada por Manuel Machado "já criou muitas dificuldades a uma equipa grande" [1-1 com o Sporting], pelo que o Sporting de Braga terá que ser "rápido e agressivo" e estar prevenido para as transições ofensivas do adversário.Segundo o técnico, a equipa "tem vindo em crescendo" e nem a derrota de quinta-feira para a Liga Europa (2-0 com os búlgaros do Ludogorets) lhe retira confiança."Faço aquilo em que acredito, não vamos vencer sempre, mas vamos lutar sempre para vencer", disse em relação à derrota no jogo da Liga Europa.O presidente do clube, António Salvador, esteve no balneário ao intervalo do jogo para as competições europeias, situação que Abel Ferreira considerou "natural"."O presidente está connosco nos treinos, nos estágios, no início e no intervalo dos jogos, é prática. É um presidente assíduo, atento, ambicioso, tal como a equipa. Sei que ele quer muito triunfar, mas não quer mais do que nós", disse.Dyego Sousa fica de fora do jogo de segunda-feira, lesionado, mas Abel Ferreira considerou ter soluções internas, ainda que não com as mesmas características.