"Depois de cumprido o objetivo mínimo, que era o quinto lugar, agora temos a responsabilidade de alguém que representa um clube grande como o Sporting de Braga. Temos que ser profissionais briosos e cumprir com as nossas obrigações e suar até à última gota por um bom resultado", disse o técnico na antevisão da partida.Abel Ferreira quer uma equipa do Braga inteligente e astuta, a "jogar com a ansiedade" que a necessidade imperiosa de vencer poderá trazer ao adversário.Para a próxima época, o treinador bracarense quer uma equipa a jogar para valorizar o espetáculo e, para isso, uma filosofia de jogo que o promova."Não me interessa estar só focado no resultado se não souber o que tenho que fazer. O resultado será sempre consequência do processo e isso não vou alterar. É com isso que me comprometo com os nossos sócios para que se identifiquem com a nossa forma de jogar, quero encher este estádio e só valorizando o espetáculo o posso conseguir", disse.Raul Silva, defesa central do Marítimo, e Sequeira, defesa esquerdo do Nacional, devem ser reforços para a próxima época, e Abel Ferreira disse que todos os bons jogadores são bem-vindos."Vocês sabem como funciona o futebol e, num grupo onde o 'nós' está em força, estamos todos em sintonia. O presidente já faz plantéis há muitos anos, tem muita experiência e eu estou aqui para o ajudar e o aconselhar, mas logicamente que ele, mais do que ninguém, sabe o que é melhor para o clube e as prioridades para reforçar a equipa. Estando entregue ao presidente, as coisas estão bem definidas e vão ser preparadas com calma e muito critério para que todas as contratações tragam qualidade", disse.Sobre o jovem Pedro Neto, de 17 anos, que se estreou na última jornada, marcando mesmo um golo na goleada ao Nacional (4-0), disse que é "um talento, um prodígio", mas acrescentou que é preciso "ter calma com ele".Sporting de Braga, quinto classificado, com 54 pontos, e Tondela, 17.º, com 29, defrontam-se às 18:00 de domingo, no Estádio João Cardoso, em Tondela, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.