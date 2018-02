No final do jogo no Vélodrome, Abel Ferreira espantou ao registar que "o Marselha é superior o FC Porto e Benfica". Ontem foi solicitado ao treinador a confirmação sobre a declaração surpresa, mas Abel Ferreira fugiu à questão e voltou a elogiar Rui Vitória, sem especificar a razão:"Vejam o que disse Rui Vitória. É um grande senhor, um pensador de futebol e, mesmo as pessoas que ficam chateadas quando eu o elogio, vejam o que ele disse. E quando quiserem fazer reformas leiam, lembrem-se de perguntar aos treinadores de futebol e reflitam sobre o que ele disse. Faço dele as minhas palavras sobre a reflexão que o futebol, português tem de fazer."